L’Espi lance un master pour former des managers en immobilier durable et innovant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le nouveau mastère professionnel Manager en immobilier durable et innovant (Midi) ouvrira ses portes en septembre prochain à l’Ecole supérieure des professions immobilières (Espi). Une initiative qui vaut à l’établissement le prix de l’innovation du classement Eduniversal 2021 des meilleurs masters, MS et MBA.

L’Ecole supérieure des professions immobilières (Espi) accueillera, à la rentrée de septembre 2021, la première promotion de son mastère professionnel Manager en immobilier durable et innovant (Midi).

« Une création qui intervient dans un contexte de mutation des métiers de l’immobilier, à la faveur par exemple de la multiplication des programmes directement basés sur des matériaux bio-sourcés ou des opérations de rénovation énergétique dans le résidentiel ou le tertiaire, rappelle Gaëlle Audrain, docteure en droit et chargée d'enseignement et de recherche à l’Espi. D’où de forts besoins de formation exprimés par les employeurs et les étudiants. »

Le programme « Midi » vient d’ailleurs, avant même d’avoir ouvert ses portes, d’être distingué par un des prix de l’innovation du classement Eduniversal 2021 des meilleurs masters, MS et MBA.



Mise en œuvre de la future réglementation environnementale



La formation répondra notamment aux enjeux relatifs à la stratégie nationale bas carbone et ses implications pratiques, comme la mise en œuvre de la future réglementation environnementale, mais également l’économie circulaire et le droit de l’environnement appliqué.

Ce nouveau cursus vise donc à former des managers spécialisés en approche écologique, qui seront capables de stimuler et d’accompagner l’innovation. « Des professionnels qui pourront, dans le cadre de projets immobiliers performants sur le plan environnemental, jouer le rôle d’interface entre différents partenaires de l’acte de construire, de rénover, ou de l’aménagement du territoire », complète Gaëlle Audrain.

Conduite de projets innovants



Les enseignements du mastère Midi seront dans un premier temps uniquement dispensés en formation initiale, « mais nous songeons à ouvrir ensuite ce cursus en formation continue ». Ce parcours apportera donc aux étudiants une expertise et des connaissances pluridisciplinaires, ainsi qu’une dimension opérationnelle de conduite de projets innovants et une expérience à l’international. Il abordera les orientations d’aménagement durable des territoires, et fera la part belle à l’étude de l’urbanisme durable, des smart-cities et de l’écologie urbaine. Au programme également : des matières centrées sur l’éco-conception, les matériaux biosourcés ou encore la maîtrise des labellisations et certifications.



Des groupes comme GRDF, Nexity ou encore Qualitel ont pris part à l’élaboration du programme. Ils accueilleront en outre de futurs stagiaires : de quoi identifier et attirer de nouvelles recrues formées aux métiers d’aujourd’hui et anticipant ceux de demain.



Pour candidater : https://groupe-espi.fr/inscriptions-admissions/dossier-candidature/