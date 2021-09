L’Espace Départemental des Solidarités d’Apt s’offre une nouvelle antenne à Sault

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Sault, le chantier de la nouvelle antenne de l’Espace Départemental des Solidarités (EDES) d’Apt se poursuit.

L’Espace Départemental des Solidarités (EDES) d’Apt se dotera, d’ici 2022, d’une nouvelle antenne à Sault (Vaucluse). Les travaux, démarrés le 23 août 2021, vont durer six mois. Ce projet s’inscrit dans un contexte de réorganisation de l’action sociale mis en œuvre par le conseil départemental du Vaucluse, pour être au plus près de la population. Notons que l’antenne actuelle de l’EDES d’Apt, située dans l’immeuble Guende à Sault, ne permet pas de répondre aux obligations réglementaires d’accessibilité ni à la demande sociale croissante sur le plateau de Sault.

Le bâtiment d’environ 198 m², installé sur une parcelle de 1 000 m², permettra ainsi d’accueillir le public et le personnel dans de meilleures conditions. Il comptera quatre blocs, dont deux (nord) servant à l’accueil du public, en connexion directe avec un parking visiteur, et deux autres blocs (sud) réservés au personnel. Les blocs sud seront équipés d’une salle de réunion, d’une tisanerie et de locaux techniques. Au total, le coût de ce projet, réalisé par le cabinet d’architecture Archytecta (Carpentras), s’élève à 670 k€, financé par le Département du Vaucluse, avec une participation de l’État à hauteur de 195 k€.