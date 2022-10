L’Esitc Caen change de nom et continue à verdir ses cursus

« Builders Ecole d’ingénieurs ». Telle est la nouvelle identité de l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (Esitc) Caen. L’établissement, qui a obtenu au printemps dernier le label « Développement durable et responsabilité sociétale », va continuer à verdir ses enseignements.



« Depuis sa création en 1993, l’école a une vision utile et responsable de la construction », explique son directeur Jérôme Lebrun, qui présente son ambition : « contribuer à faire de la construction française une solution aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux ». Et in fine, « à bâtir un avenir plus durable et plus juste ».

Le développement durable ne sera plus une option

Désormais, la « construction durable » fera partie de tous les cursus - qu’il s’agisse du Bachelor, du cycle Ingénieur, ainsi que du Doctorat et des Mastères spécialisés-, sous forme transversale ou de nouveaux modules de cours.



« Génie civil, résistance des matériaux… notre enseignement traitait ponctuellement de la réglementation RE 2020 ou de la biodiversité des sols, mais ces compétences s’intégreront à tous les programmes », explique Olivier Cortier, le responsable pédagogique, qui annonce une révision des maquettes pour septembre 2023.

Passer de 800 à 1 600 élèves en cinq ans

Si l’école évolue ainsi, c’est d’une part, pour répondre aux aspirations des jeunes, désormais « en quête d’une voie qui ait du sens » : elle espère par-là « doubler les promotions et atteindre, d’ici cinq ans, 1 600 élèves, contre 800 aujourd’hui – dont 120 en apprentissage », reprend le directeur, Jérôme Lebrun, qui s’appuie sur une excellente insertion, avec des propositions d’embauches avant même qu’ils ne soient diplômés.



Car la demande des professionnels est là. « Les événements, cet été, l’ont démontré : il est urgent de construire mieux et les donneurs d’ordres en ont pris conscience. Or, les solutions, nous les avons », explique Philippe Gruat, président de Builders Ecole d’ingénieurs, qui est par ailleurs à la tête de l’Association française des industries des produits de construction.



D’où l’objectif de proposer aux employeurs du BTP des jeunes ingénieurs capables de concevoir et de mettre en œuvre, localement, des solutions de construction alternative. C’est-à-dire « des bâtiments et des ouvrages bas-carbone, économes en énergie comme en ressources, préservant la biodiversité et les sols ».



L’enseignement aux sciences sociales sera aussi renforcé pour permettre à tout étudiant de cultiver la prise de distance, le libre arbitre et l’appréciation globale de la situation à gérer. L’école souhaite ainsi former des ingénieurs autonomes et doués d’une forte capacité d’adaptation.

Dans cette optique, l’école pourra s’appuyer sur son expertise en R&D - sa contribution à plusieurs projets européens lui ayant permis de développer des solutions innovantes en matière de matériaux, d’équipements ou de procédés de construction durables.



Des solutions qu’elle-même testera en conditions réelles, via l’extension et la construction de nouveaux locaux sur ses campus de Caen et de Lyon. Un investissement de 30 millions d’euros comme symbole de son engagement en matière de développement durable.