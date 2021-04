L’enseigne Lidl s’offre un entrepôt géant à Meaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Entrepôts et locaux d’activités Supprimer Valider Valider

La mise en service du futur entrepôt Lidl, à Meaux, est attendue en avril 2022.

Le chantier du nouvel entrepôt Lidl, démarré en mars 2020, suit son cours dans la zone d’activités de l’Arpent Videron, à Meaux (Seine-et-Marne). La mise en service de cette infrastructure, répartie sur 60 000 m², est prévue pour avril 2022. Ce site, aménagé par le promoteur Cibex, accueillera l’entrepôt logistique de la société, actuellement installé dans la commune de Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne).

Ce nouvel entrepôt permettra à l’enseigne de répondre à la demande et d’alimenter les magasins de la région parisienne, qui sont de plus en plus nombreux. Cette base sera plus vaste que celle de Crégy-lès-Meaux. Bien que disposant d’un nouvel entrepôt, Lidl décide toutefois de conserver son site actuel pour y stocker des produits non alimentaires, notamment des articles de jardinage, de bricolage…

L’entrepôt de Meaux se voudra écoresponsable. À ce titre, l’enseigne prévoit d’installer 6 000 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. « Nous allons également poser des ombrières photovoltaïques sur le parking des salariés afin de produire de l’électricité », ajoute Cédric Proux, directeur régional de Lidl. Le discounter entend en outre injecter une enveloppe de 200 k€ supplémentaires pour le volet paysager du futur site.