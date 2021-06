L'ENSAP Bordeaux et ISA BTP Anglet remportent le 16e concours "Multi Confort" de Saint-Gobain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Saint-Gobain Supprimer France Supprimer Ecoles nationales supérieures d'architecture (Ensa) Supprimer Valider Valider

Le projet de « Pedagogic Lab » de l'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux et de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics d’Anglet pour la reconversion d'une zone post-industrielle à Saint-Denis a particulièrement intéressé le jury.

Pour la première fois en 16 éditions, le concours "Multi Confort" de Saint-Gobain, qui met au défi les étudiants en architecture et en ingénierie de la construction de développer un véritable projet, basé sur les besoins réels d’un quartier ou d’une ville, en se fondant sur l’approche de la construction durable de Saint-Gobain, proposait un cas d'école en France.

En l'occurrence : convertir la zone post-industrielle de l’entreprise Coignet à Saint-Denis en une zone de vie, d’apprentissage et de loisirs au coeur d’un grand espace vert, respectant à la fois le patrimoine historique et les besoins en développement durable des quartiers modernes, en collaboration avec la ville de Saint-Denis.

La zone post-industrielle de l’entreprise Coignet à Saint-Denis - © Ville de Saint-Denis

Et "cocorico !", c'est une équipe française qui s'est imposée parmi plus de 200 universités de 38 pays participantes à ce concours au format 100 % digital qui a notamment permis de réduire les émissions de CO2 (1).

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP Bordeaux) en collaboration avec l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics d’Anglet (ISA BTP Anglet) ont proposé un « Pedagogic Lab », visant à ouvrir le quartier sur son environnement et à en faire un lieu d’apprentissage et d’expérimentation.

L’organisation claire autour d’une école préserve un vaste parc, véritable poumon vert au coeur de la ville. Le projet met en oeuvre des solutions innovantes pour réduire les impacts environnementaux et garantir un excellent confort en toutes saisons aux habitants, tout en restant parfaitement réaliste.

« La ville de Saint-Denis est en pleine mutation et la conversion du site de l’entreprise Coignet est pour nous un défi que les étudiants ont relevé en concevant des bâtiments confortables et bas carbone, un environnement agréable à vivre, une école, des logements, un parc, tout en préservant et en imaginant de nouvelles fonctions pour la Maison Coignet et les entrepôts. Un grand merci à tous pour la richesse et l’originalité de vos projets et vos idées précieuses qui nous serviront de source d’inspiration », a déclaré Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et Président de Plaine Commune.



Les autres équipes distinguées Deuxième prix : Ecole Technique Supérieure de Vallès (ETSAV – UP) avec le projet « Cycle of Life », qui connecte étroitement l’habitat avec la nature réinventée dans un parc très attractif avec ses plans d’eau reliés à la Seine. La conception modulaire des logements permettant un maximum de flexibilité dans le temps pour les adapter à l’évolution démographique a été particulièrement saluée par le jury. Troisième prix : Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM) avec le projet « Urban Mosaic » qui met l’accent sur l'intégration sociale et le souci de développer un nouveau quartier entièrement connecté au reste de la ville. Prix spécial : Université de Cape Town (UCT) avec le projet « Mont Verde » qui réinvente l’habitat collectif autour d’un parc de zones humides pour régénérer la biodiversité locale.



Le prix étudiant qui est décerné par les autres équipes d’étudiants participant au concours a été attribué à l’équipe de l’Université Technique Tchèque de Prague (CTU).

(1) Ces émissions évitées ont été converties en un don de 15 000 € à remettre à l’association « Régie de Quartiers » de Saint-Denis respectueuse de l’environnement et du bien-être dans l’habitat.