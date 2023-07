L'enjeu de la préservation de la mixité fonctionnelle au service des habitants

Face à l'ingéniosité et à l'agilité des opérateurs économiques, les collectivités territoriales et l'État se mobilisent pour garantir aux habitants et aux acteurs locaux un cadre de vie équilibré, conforme aux objectifs de mixité fonctionnelle prônés par les textes. Désormais trois codes se coordonnent pour tenter de réguler ce secteur. Illustration parisienne.