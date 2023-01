L’énergie renouvelable accélère la planification ascendante

Pas d’accélération de la production d’énergies renouvelables sans planification locale. Les députés ont établi ce lien lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : ils ont prescrit aux collectivités « une exigence paysagère renforcée » dans les schémas de cohérence territoriale. Cette règle renverse la tradition jacobine et descendante qui a marqué l’histoire énergétique de la France. « Les transitions énergétiques et écologiques ne pourront réussir que si elles viennent d’en bas », proclame Paul Franc, ingénieur au service Electricité renouvelable et réseaux de l’Agence de la transition écologique (Ademe). Cette conviction pourrait bientôt avoir force de loi.