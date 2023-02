L’emploi des jeunes au cœur des rencontres de la Capeb

« Comment convaincre les jeunes à travailler dans mon entreprise ? », la question est courante dans le milieu du bâtiment et a été encore une fois posée lors des rencontres de la Capeb, qui se déroulaient à Paris le 2 février dernier. Près de 200 personnes ont écouté avec attention les trois tables rondes présentées au Cloud Business Center, attentives à « œuvrer au rapprochement des entreprises artisanales du bâtiment et des jeunes », selon la formule du président de la Capeb Jean-Christophe Repon lors de son mot d’accueil. Il rappelle que la génération Z* représentera 30 % de la population active française d’ici 2030 (chiffre-clé emploi Capeb 2022). Mettre en avant le concret du travail dans le bâtiment, mieux communiquer, proposer un emploi du temps flexible… De nombreuses pistes ont été évoquées, également détaillées dans le livre blanc** de la Capeb élaboré avec le CCCA-BTP et qui a été dévoilé lors de l’événement.

Du concret

Pour attirer la génération Z, il faut d’abord la connaître : ces jeunes sont « en quête de sens », affirme Jean-Christophe Repon devant l’assemblée. Un sens qu’ils peuvent trouver dans le bâtiment en étant « sur le terrain, » à l’image du parcours de Gauthier Petitniot, l’un des plus jeunes intervenants de la première table ronde. Initialement formé en école d’architecture, il est déçu par sa première expérience dans un cabinet et décide de se réorienter dans la charpente. « Je voulais acquérir un savoir-faire technique et construire moi-même les toitures que j’imaginais. » Un appel du concret que constate aussi Dominique Naert, directeur du Mastère Immobilier et bâtiments durables à l’école des Ponts Paristech. Dans sa formation, beaucoup de réorientations et de profils venus du numérique, de la banque, de l’automobile… « La plupart de mes élèves ont voulu changer de vie pour retrouver un travail plus tangible », constate-t-il.

Développement durable

Travailler dans le bâtiment serait aussi un moyen d’épouser « l’aspiration des jeunes à préserver l’environnement », comme le suggère l’intitulé de la première table ronde. 69 % des 18-30 ans seraient prêts à changer d’emploi pour un travail « écologiquement utile », rappelle la Confédération dans son livre blanc (étude Harris Interactive de 2022). C’est aussi ce qui a motivé le charpentier Gautier Petitniot à se réorienter : « Maintenant que j’ai de meilleures connaissances techniques, je propose à mes clients des matériaux plus responsables comme le bois, la paille… » Pierre Kerconduff, autre jeune intervenant de cette table ronde, a aussi été motivé par l’écologie pour se tourner vers la maçonnerie et constate une évolution similaire dans son entourage. « Il y a de la curiosité et de l’envie de la part de mes anciens collègues d’architecture, ma reconversion a permis à certains de passer le pas. Il y a un peu d’inertie mais c’est en marche. »

Accompagnement et communication

Améliorer l’accompagnement lors des formations est la piste proposée par Etienne Cottenceau, intervenant de la troisième table ronde. Ce tailleur de pierre a demandé à deux de ses salariés de devenir référents pour les stagiaires et apprentis de son entreprise du Maine-et-Loire. « Je me suis rendu compte de l’importance de faire visiter les lieux au début, de montrer tout le matériel…» Aujourd’hui il a tant de demandes de stages qu’il peut se permettre de choisir les candidats. « Et si vous manquez de temps pour encadrer un jeune, vous pouvez vous tourner vers les réseaux sociaux et faire une vidéo pour raconter votre journée », conseille Pierre Thorel. Cet auto-entrepreneur de 23 ans s’est fait connaître avec son compte Instagram L’apprenti 2.0 où il parle de sa formation de plâtrier plaquiste. Un succès tel qu’il conseille aujourd’hui les entreprises dans leur stratégie de communication.

Sens, écologie, passion… L’attractivité passe aussi par l’évolution des pratiques d’entreprises, nuance Virginie Chevallier, cheffe d’une entreprise de peinture en Ille-et-Vilaine. « Lors d’entretiens avec des jeunes je mets en avant la flexibilité des transports et des horaires » explique-t-elle. Le mot de la fin sera pour le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui souligne qu’avec 90% de logements à rénover d’ici 2030, les jeunes devront dans tous les cas « faire partie de l’équation ».

* La génération Z désigne les personnes nées entre 1997 et 2010

** Un livre blanc intitulé « Entreprises artisanales du bâtiment et génération Z, un duo gagnant »