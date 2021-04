L’effet "Réinventons" galvanise les villes moyennes

L’effet catalogue porte le rayonnement des 112 communes engagées dans « Réinventons nos cœurs de villes ». Sur ce total qui dépasse la moitié des territoires du programme gouvernemental Action cœur de ville (ACV), l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) et le Plan urbanisme, construction et architecture (Puca) recensent 37 projets lancés, dont 11 avec des opérateurs définitivement identifiés. Le bilan d’étape dressé le 28 avril conforte les deux pilotes : Hélène Peskine, directrice du Puca, et Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme ACV.