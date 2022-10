La transition écologique à marche forcée des entreprises de BTP franciliennes

Dans un contexte de dérèglement climatique, de conjoncture économique dégradée et de crise énergétique, la transition écologique des entreprises franciliennes de l’industrie et du BTP se fait "à marche forcée", explique l'Observatoire économique régional (Crocis) de la CCI Paris Ile-de-France dans une récente étude.

Les 186 chefs d'entreprises ayant répondu à l'enquête sont en majorité à la tête de petites entreprises : 71 % ont moins de 20 salariés, 24 % entre 20 et 99 salariés, 5 % plus de 100 salariés.

Ces dernières doivent également répondre aux attentes nouvelles de leurs clients, en quête de produits et services plus verts, des investisseurs et des salariés désireux d’investir ou de travailler dans des entreprises plus responsables d’un point de vue environnemental, et des exigences d'une réglementation plus contraignante depuis quelques années.

Ainsi, 71 % des dirigeants interrogés par le Crocis déclarent avoir déjà pris des mesures pour mieux intégrer la transition écologique dans le fonctionnement de leur établissement.

Ces mesures concernent en majorité trois grands domaines, dont les deux premiers sont l’économie circulaire (79 % des réponses) et la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE 60 %).

Dans ces deux domaines, les mesures prises consistent essentiellement en actions de tri et recyclage de déchets (83 %), le choix de fournisseurs locaux pour favoriser les circuits courts (62 %) et l’utilisation de produits moins polluants ou l’écoconception (41 %).

"En effet, le tri et recyclage des déchets font partie des mesures les plus simples à mettre en place dans une entreprise ; c’est également le domaine réglementé en premier car les déchets relèvent de l’hygiène publique", commente le Crocis. Et de poursuivre :"Réduire les emballages correspond également à un souhait de diminuer les coûts, et répond à une réelle attente du public. Enfin, il est également possible de générer des revenus avec la revente de matériaux utilisés correctement triés".

La démarche consistant à utiliser des produits moins polluants dans le processus de production correspond à une étape supérieure : « Notre produit n'est pas à première vue éco-responsable, nous nous attachons donc à rendre son cycle de production le moins impactant possible : choix des machines de production, rénovation des locaux, mise en place d'une flotte de véhicules libre-service,… » indique un chef d’entreprise francilien cité dans l'étude.

L'efficacité énergétique en retard

De manière peut-être surprenante, alors que l’approvisionnement et la consommation énergétique sont désormais une préoccupation majeure pour les entreprises - "il existe un risque réel de pénurie et de rationnement l’hiver prochain", alerte le Crocis - et qu'elles recherchent l’efficacité énergétique, la transition énergétique n'arrive qu'en 3e position. 58 % "seulement" des entrepreneurs interrogés ont pris les mesures nécessaires. Ainsi, 75 % d'entre eux n’ont jamais réalisé de bilan énergétique de leur entreprise.

[...]