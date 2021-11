L’école maternelle de Mormant est équipée de nouvelles classes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’extension de l’école maternelle de Mormant ont pris fin. Cet établissement dispose désormais de trois classes supplémentaires.

L’école maternelle de Mormant (Seine-et-Marne) vient de connaître divers travaux d’extension et de rénovation entrepris par la municipalité de Mormant. Le chantier, ayant débuté en 2018 et pris fin en septembre dernier, vise à améliorer les conditions et la capacité d’accueil de cet établissement scolaire. Il a permis également d’offrir un espace indépendant au centre de loisirs.

Dans le cadre de ce projet, la commune a créé trois nouvelles classes supplémentaires en maternelle. Entrées en service le 8 novembre dernier, celles-ci accueillent, entre autres, une classe de petite section et une classe de moyenne section. Avec cette extension, l’école pourra désormais recevoir plus de 200 élèves.

La municipalité a également profité de ce chantier pour effectuer quelques travaux de rénovation. Elle a remplacé les volets du bâtiment existant et installé de nouveaux jeux dans la partie extérieure de l’école. Les travaux, qui ont duré trois ans environ, sont chiffrés à 600 k€. Ils ont été financés par l’État, le Département de Seine-et-Marne et la Communauté de communes de la Brie Nangissienne.