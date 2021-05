L’école maternelle de Livry-sur-Seine fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Les 72 élèves et les enseignants de l’école maternelle de Livry-sur-Seine peuvent dès à présent découvrir le bâtiment scolaire entièrement rénové.

Après 18 mois de travaux, un gros chantier a pris fin entre les murs de l’école maternelle située derrière l’église de Livry-sur-Seine (Seine-et-Marne). L’établissement scolaire a fait l’objet d’un lifting complet qui a débuté fin mai 2020. L’objectif est d’adapter la structure à l’augmentation du nombre d’écoliers liée aux nombreux programmes immobiliers de la Ville. Cette réhabilitation, pour un coût total de 500 k€, a été subventionnée par le Conseil régional d’Île-de-France et le Conseil départemental de Seine-et-Marne.

L’école maternelle de Livry-sur-Seine dispose maintenant d’un dortoir agrandi, d’une nouvelle salle de motricité et d’une salle pour le personnel. Les plafonds, les murs, les peintures, les lumières et les sanitaires ont été repensés, tout comme l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La mise aux normes des locaux comprenait l’installation d’une isolation thermique et la mise en place d’un système de ventilation. Ces travaux ont été menés par les services techniques et le personnel de la mairie, en collaboration avec les enseignants.