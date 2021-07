L’école élémentaire du Mont-Ganelon va bénéficier d’une classe supplémentaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Les travaux de la nouvelle salle de l’école du Mont-Ganelon s’achèveront d’ici la rentrée 2021.

La municipalité de Clairoix (Oise) poursuit les travaux d’aménagement d’une classe de cours préparatoire à l’école élémentaire du Mont-Ganelon. Cette nouvelle salle permettra à l’établissement de scolariser 140 enfants à la rentrée prochaine. Avant ce projet, la commune avait envisagé la mise en place d’un bâtiment préfabriqué dans la cour de récréation pour un montant de 5 k€ de location par an, et 18 k€ d’installation et de désinstallation. À la suite d’une étude, il s’est avéré qu’une salle existant au premier étage pouvait tout à fait être aménagée pour l’accueil d’une classe supplémentaire. Le chantier devrait ainsi prendre fin à la rentrée 2021.

Le coût des travaux de cette classe de 70 m² s’élève à 18 k€, financés par l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC). L’opération prévoit, entre autres, la mise en place d’éclairages LED, la reprise des sanitaires existants, l’installation d’un point d’eau et la dépose de moquette.