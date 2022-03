L’Ecole du Toit, la réponse d’Asturienne au manque de couvreurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer L'Asturienne Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Formation BTP Supprimer Artisan couvreur Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée en couverture de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France lance un programme de formation de couvreurs.

Depuis janvier 2022, une trentaine de jeunes entre 18 et 30 ans ont démarré l’aventure de l’Ecole du Toit. Ce dispositif initié par Asturienne entend apporter une réponse à la problématique principale des entreprises de couverture : le manque de main-d’œuvre. « Il manque environ 9000 couvreurs en France », souligne Olivier Royer, DG d’Asturienne.

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France s’est donc rapproché du monde de la formation, pour identifier le dispositif le plus adapté. C’est le titre professionnel de couvreur-zingueur, formation en un an, qui a été retenu. Les jeunes se forment en alternance, 14 semaines en centre de formation et le reste en entreprise. Deux promotions ont démarré, l’une avec le BTP CFA Lille Métropole et l’autre avec la Maison des Compagnons du Devoir de Champs-sur-Marne. Six nouvelles classes seront ouvertes en septembre 2022, dans six autres villes.

Rénovation énergétique

Dans le contenu pédagogique, Asturienne et ses partenaires ont inclus un module additionnel de 70 h tourné vers la rénovation énergétique. Le profil des jeunes, de niveau bac ou en reconversion, rend possible cet ajout, compensé par une place moindre accordée au français ou aux mathématiques, déjà maîtrisés. Asturienne a également facilité la mise en relation des jeunes et des centres de formation avec les entreprises clientes de l’enseigne, qui pour certaines n’avaient pas de relations approfondies avec le monde de la formation.

Asturienne a réalisé en 2019 un CA de 294 M€, et exploite un réseau de 60 points de vente spécialisés en couverture sur l’ensemble du territoire.