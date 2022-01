L'École des Hautes Études Commerciales de Paris rénove et modernise son campus de Jouy-en-Josas

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet de restauration du campus de Jouy-en-Josas s’élève à 150 M€.

L'École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC Paris) lance le projet de rénovation de son campus de Jouy-en-Josas (Yvelines) qui prendra fin en 2026. La phase de définition de cette opération, estimée à 150 M€, a d’ores et déjà débuté et s’étalera sur un an. Par le biais de ce programme, l’école entend proposer aux étudiants un campus de « référence en Europe ». L’objectif consiste à aménager un établissement innovant et connecté qui sera un carrefour de recherche, d’enseignement multidisciplinaire et d’innovation.

Ce projet se basera sur deux volets. Le premier portera sur la consolidation d’un campus reflétant l’esprit et les valeurs d’HEC Paris afin de lui permettre de préserver son attractivité. Le second, quant à lui, s’articulera autour de la pédagogie innovante et de la construction d’un écosystème servant de hub en matière de recherche.

À sa livraison, l’école sera équipée d’espaces variés (restaurant, salle de sport, etc.), des salles de cours innovantes et des salles de travail en mode agile. Des logements étudiants supplémentaires seront également créés afin d’accroître la capacité d’accueil de la structure.