Fraude à la rénovation énergétique : un salarié témoigne, anonyme

En mai 2020, la France se déconfine. David (le prénom a été modifié) rejoint l’équipe de l’entreprise P*** quelques mois avant le premier confinement, pour des missions administratives. « Je ne connaissais rien à la rénovation énergétique, mais j’ai été très séduit », explique-t-il. L’entreprise a 20 ans d’expérience, se développe et cherche à se muscler sur la gestion. La mission prend tout sons sens quand, au déconfinement, le Gouvernement mise sur la rénovation énergétique pour relancer l’économie. Sur le papier, l’aventure a tout pour plaire.

Des irrégularités nombreuses

Le jeune collaborateur est vite rattrapé par la réalité. « A mon arrivée, j’ai dû apprendre quasiment tout seul à monter des dossiers de CEE, se souvient-il. Je constate alors que l’équipe de P*** signait parfois les documents à la place des clients, ou les réécrivait intégralement », raconte-t-il. Une pratique contraire aux exigences réglementaires. Quant à l’ancienneté, il se rend compte que l’entreprise vient d'être rachetée, et capitalise donc sur une réputation d’ancienneté sans que celle-ci ait une réelle incidence sur le sérieux de l’entreprise. Mais à l’époque, il croit encore à la bonne volonté de l’entreprise, d’autant que les propos des dirigeants sont convaincants.

Rapidement, l’activité de l’entreprise s’emballe, portée par l’isolation à 1€. « J’ai rapidement dû traiter plus de 50 dossiers par jour, contre une quinzaine au début, raconte David. Je ne pouvais pas suivre ! » P*** monte jusqu’à 600 dossiers par mois, au printemps 2021. « Je prends alors conscience que les plafonds de sous-traitance (30 % du chiffre d’affaire annuel, ou 50 % dans le cadre de la procédure de gestion de la sous-traitance, NDLR) sont très largement dépassés. Mes alertes en interne attirent les rires convenus, on me répond que personne ne contrôle jamais ces points. » La réalité confirme cette prédiction : aucun délégataire CEE avec qui travaille l’entreprise ne contrôle les attestions des caisses de congés payés, les attestations Urssaf ni les exigences du label RGE.

Le délégataire CEE se fâche

Mais en 2021, l’entreprise est rattrapée par le délégataire avec qui elle travaille. « Nous étions liés par une convention tripartite avec le délégataire et un intermédiaire chargé de rassembler les éléments pour constituer les dossier CEE », poursuit David. Cet intermédiaire s’est ajouté lorsque la charge de travail est devenue trop lourde. Le PNCEE, au printemps 2021, approfondit les contrôles sur ce délégataire et mandate un bureau de contrôle. Les dossiers de P*** sont massivement retoqués, un procès s’engage. P***, qui s’était déjà fait rémunérer par ce délégataire, trouve d’autres interlocuteurs pour valoriser une deuxième fois ces chantiers refusés par le PNCEE. Il suffit parfois de changer l’emballage pour vendre un produit défectueux, le même dossier présenté par quelqu’un d’autre n’attirant pas forcément l’attention.

A court de trésorerie, P*** fait une brève incursion dans l’univers des subventions aux travaux alors proposées par un important bailleur institutionnel. Elle perçoit ainsi 30 % d’acomptes sur une petite cinquantaine de devis, sans jamais réaliser les travaux. Un ancien dirigeant de cet acteur institutionnel, alors en poste, confirme la pratique. Ces dossiers auraient représenté 10 % de l'ensemble des demandes.

Des appels de la gendarmerie

L’entreprise vole ensuite de délégataire en délégataire, mais ne parvient pas à retrouver un partenaire. Puis l’isolation à 1 € est arrêtée par le Gouvernement, conscient des fraudes massives. Un changement de modèle s’impose. « L’entreprise s’est intéressée à la rénovation globale avec la fiche CEE Bar-TH 164, mais a finalement choisi de se repositionner sur les travaux financés par MaPrimeRénov’ », poursuit l’ancien collaborateur. Chaudières, pompes à chaleur, poêles à granulés mais aussi ventilation double flux : l’entreprise change de spécialité. Mais les compétences ne suivent pas. « Il m’est arrivé d’avoir des appels de la gendarmerie pour des départs d’incendie, du fait du non-respect des règles de l’art par les sous-traitants partenaires », rapporte David. L’entreprise n’est toutefois pas inquiétée outre mesure.

Peu de contrôles

David observe aussi les pratiques en matière d’attestations RGE. « Il n’est pas rare qu’on déclare, sur le dossier MaPrimeRénov’, le nom d’une autre entreprise, si nous n’avons pas nous-mêmes la qualification requise, quand bien même cette entreprise n’est jamais intervenue sur le chantier », détaille David. Cet emprunt de RGE peut se faire entre partenaires consentants, mais il arrive qu’il se fasse à l’insu du titulaire. Certains se sont retrouvés convoqués par les forces de l’ordre pour des chantiers dont ils n’avaient jamais entendu parler ! Une situation fréquente, confirmée hors micros par plusieurs connaisseurs du sujet.

Pour MaPrimeRénov’, P*** s’arrime à un partenaire financier qui, moyennant commission, effectue les dépôts de dossiers à sa place. Pour les CEE, P*** étant rejetée par les délégataires car trop sulfureuse, l’entreprise s’adresse à des mandataires, et noue un partenariat avec l’un d’entre eux, monté par une société qui a fait fortune dans l’isolation à 1 €. Mais il faut aussi gérer les ardoises. « Nous avions de gros impayés chez différents distributeurs, auprès des sous-traitants, des régies, des bureaux de contrôle...» explique David. Un des dirigeants monte au front, et l’un des distributeurs créanciers propose alors son service autour des aides à l’efficacité énergétique. C’est donc sur celui que P**** va s’appuyer, le distributeur finançant les impayés avec les dossiers de CEE soumis par l’entreprise. Des bureaux de contrôle peu scrupuleux s’intéressent de temps à autre aux chantiers de P***. Mais pas de quoi inquiéter l’entreprise. « Il m’est arrivé d’appeler certains clients dont les chantiers devaient être inspectés, raconte David. Je voulais savoir si le contrôle avait eu lieu. On m’a répondu que la personne était bien venue, mais qu’elle n’était même pas descendue de sa voiture ! »

Prête-nom

L’entreprise P*** ne va pas très bien, et ses dirigeants assurent à David ne plus jamais vouloir toucher à la rénovation énergétique. Sur les réseaux sociaux comme sur les boucles WhatsApp, les menaces de clients, de fournisseurs, de partenaires installateurs et de régies commerciales fournissant des contacts qualifiés se multiplient suite aux malfaçons et aux impayés. Mais le collaborateur n’est guère optimiste pour autant. Les gérants ne sont que des prête-noms, le véritable dirigeant étant apparu durant des années comme un simple salarié. Il avait imaginé des montages complexes dans lesquels il n’apparaissait pas, faisant l’objet d’une faillite personnelle et d’une interdiction de gérance. Mais David n’a guère de doute : les prête-noms passeront, mais lui rebondira, fort de solides appuis, dans la rénovation globale ou dans tout autre business où ses méthodes éprouvées pourraient lui servir.