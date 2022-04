L'Eco-Campus, une arme stratégique pour la formation aux métiers du génie climatique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Formation initiale Supprimer Formation BTP Supprimer Vie du BTP Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Val-de-Marne Supprimer Valider Valider

En construction depuis quatre ans, le bâtiment de l'Eco-Campus est prêt pour la rentrée 2022.

11 000 apprentis seront formés à partir de l'année prochaine, du CAP au diplôme d'ingénieur, sur ce nouvel Eco-Campus, situé à Ivry-sur-Seine. Porté par le GCCP, la chambre syndicale des couvreurs-plombiers-chauffagistes de la FFB Grand Paris, ce projet fait changer de dimension la formation des plombiers, chauffagistes, couvreurs et électriciens en Ile-de-France, au sein du CFA couverture plomberie Maximilien Perret, appelé MaxP dans la profession.

Plates-formes

Le site accueille un espace de 62 m² dédié à la mise en oeuvre des salles de bains et une plate-forme sanitaire de 172 m². Une plate-forme Climatisation et une plate-forme Centrales de traitement de l'air jouxtent la salle BIM. Une plate-forme est dédiée aux chaudières individuelles. Chaudières au sol et murales gaz, production d'ECS semi-instantanée et thermodynamique, PAC (air-eau, hybride gaz, pile à combustible), plancher chauffant, climatisation, aérothermes, photovoltaïque : les équipements de ce centre de formation faciliteront la montée en compétences des jeunes.

Diplômes

Le CFA forme actuellement au CAP de couvreur, à la mention complémentaire (MC) zinguerie, au BP couvreur, au BTS Gestion PME, aux CAP Installateur thermique et Installateur sanitaire et au BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire. Entre 2022 et 2026, s'ajouteront de nombreuses autres formations : les bacs pros technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques (TISEC) et technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (TMSEC), le BTS Fluides, énergies, domotique (FED) option génie climatique, le DEUST (Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques) second-oeuvre technique, la licence pro second oeuvre technique et le titre d'ingénieur.