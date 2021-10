L’écluse d’Ablon-sur-Seine sera remise à neuf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Valider Valider

D’importants travaux viennent de démarrer pour la rénovation totale de l’écluse d’Ablon-sur-Seine.

L’opérateur Voies Navigables de France (VNF) vient de lancer, le 6 octobre dernier, un chantier concernant l’écluse située à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne). Construit en 1864, cet ouvrage est devenu obsolète, alors qu’il s’agit d’une partie de l’axe de transport fluvial fréquenté par 12 000 bateaux et péniches par an. En effet, cette portion de la Seine va bénéficier d’un lifting complet, afin de fluidifier le passage des embarcations. L’écluse est fermée depuis le 13 septembre pour une livraison du chantier estimée fin 2021 ou début 2022.

Les travaux consisteront à remplacer les différentes portes en amont de l’écluse, ainsi que les vérins hydrauliques et les bajoyers. S’ensuivront la reconstruction des estacades et le nettoyage des aqueducs. Après la mise à sec de la tête amont prévue début novembre, le quai en pente, qui rend difficiles les manœuvres d’amarrage, sera remplacé par un quai droit moderne aménagé sur place. La maîtrise d’ouvrage est assurée par VNF avec l’assistance du bureau d’études BIEF. La réalisation des travaux a été confiée au groupement VCMF-Charier-Rouby. Les travaux, chiffrés à 5,3 M€, sont cofinancés par l’État, dans le cadre du Plan France Relance, et la Région Île-de-France.