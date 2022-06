L’éclairage, fer de lance de la maison connectée chez Leroy Merlin

Le leader du marché de la distribution pour l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie pour les particuliers, développe une importante gamme d’éclairage, pilotables via sa plate-forme de gestion des objets connectés. Baptisée Enki, et développée à coté de Lille, elle permet déjà de gérer plus de 500 objets différents et ce n’est qu’un début.