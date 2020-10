L’Echelle Européenne renforce son offre e-commerce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer e-commerce Supprimer France Supprimer Cross canal Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La franchise qui conçoit, fabrique et distribue des solutions pour le travail, l’accès et la circulation en hauteur élargit son catalogue de son site avec plus de 300 références.

Un an après le lancement de son site de vente en ligne, l’Échelle européenne, groupe positionné depuis trente ans sur le matériel professionnel pour le travail, la circulation et l'accès sécurisé en hauteur (échelles, échafaudages, élévateurs, équipements de protection individuelle… ) et qui compte 51 magasins (dont 43 en France) à l'enseigne L'Échelle européenne, élargit son offre sur ce canal. La franchise propose aujourd’hui plus de 300 références « dans toutes les familles de produits. »

Livraison et Click and collect

En parallèlement, le distributeur renforce son offre de service. Concrètement, le client peut avoir le stock disponible en temps réel dans les magasins autour de lui et choisir le point qu’il veut. Et pour récupérer ses achats, il « peut désormais choisir entre la livraison avec expédition en 48 heures » ou « le retrait en magasin sous 4 heures grâce au click and collect ».

Revoir son positionnement

Ce renforcement de l’offre e-commerce « s’inscrit dans une stratégie à long terme » de la société. « Aujourd’hui, nous sommes surtout connus en tant que distributeur pour les échelles et les échafaudages, explique dans un communiqué Clément Dubourg, son directeur commercial. Or, nous proposons une gamme complète de solutions pour le travail en hauteur, ainsi que de nombreux services et un accompagnement d’experts qui ne sont pas assez reconnus. Ces nouveaux services en ligne sont donc également l’opportunité de générer plus de trafic en magasins, et de mieux faire connaître tout l’éventail de notre offre de produits et de services ». En 2019, le réseau L’Echelle européenne a réalisé un chiffre d’affaires de 50 M€.