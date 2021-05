L’échangeur des RD14 et RD28, à Ableiges, bientôt en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux de transformation Supprimer Valider Valider

Les travaux de l’échangeur des RD14 et RD28, à Ableiges, nécessiteront un investissement de 3 M€.

Le conseil départemental du Val-d’Oise engagera, d’ici fin 2021 – début 2022, des travaux de transformation de l’échangeur des RD14 et RD28, au niveau de la commune d’Ableiges. Cette décision a été prise en raison du trafic important, notamment celui des poids lourds, sur ce secteur. Pour rappel, près de 18 000 véhicules se croisent chaque jour à cette intersection. Puisque l’un des stops de l’échangeur présente peu de visibilité, le Département a donc décidé de construire un giratoire de 30 m de rayon.

Outre ce rond-point, il est aussi prévu de matérialiser les pistes cyclables et les chemins piétonniers sur 700 m, et d’aménager un bassin de retenue des pollutions accidentelles de 700 m3. S’y ajoutent la création et la réhabilitation des bretelles entrées/sorties, ainsi que la renaturation partielle des emprises de voiries existantes. La renaturation consiste à restaurer l’état écologique et paysager d’un site dégradé par les activités humaines ou les événements naturels (glissements de terrain, inondations…).