L’eau pluviale : une richesse à apprivoiser de façon collective

Le premier salon professionnel dédié à la gestion de l’eau en région Hauts-de-France, s’est tenu à Lille les 30 septembre et 1er octobre. La conférence « Eau et urbanisme : valoriser l’eau dans l’aménagement urbain » a mis en avant l’importance de la mise en place, sur chaque projet d’aménagement, d’un travail collectif et transversal, indispensable au développement de meilleures pratiques en matière de gestion des eaux pluviales.

« La ville se renouvelle de 1 % par an, en 10 ans il est donc possible d’améliorer la gestion des eaux pluviales sur 10 % du territoire, à condition de gérer tous les dossiers, aussi bien publics que privés », a insisté Jean-Jacques Hérin, président de l’Adopta, l’Association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d’eaux pluviales, basée à Douai (Nord).

Investir dans l’humain

Pour lui, le service assainissement d’une collectivité a désormais essentiellement un rôle d’animation auprès des acteurs de l’aménagement : « Il s’agit de savoir parler aux différents acteurs pour leur expliquer les règles d’urbanisme en matière de gestion des eaux pluviales et les solutions qui existent pour gérer l’eau au plus près de là ou elle tombe. Il faut travailler très en amont et en mode projet et investir dans l’humain pour que les choses puissent se faire. Au final c’est largement rentable ».

