L'AVENIR DES LOGEMENTS ÉNERGIVORES

Selon une étude de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, au 1er janvier 2022, 1,2 million de logements occupés à titre de résidence principale sont qualifiés d'énergivores. En pratique, ce sont des logements dont l'étiquette énergétique est F ou G. La loi Climat et résilience du 22 août 2021, issue des travaux de la convention citoyenne pour le climat de 2020, concrétise la lutte contre les logements énergivores. Ce texte contient plusieurs mesures incitatives pour que les propriétaires de logements énergivores passent à l'action.

Au-delà des constatations de marché, des outils juridiques existent pour aider les ménages et les copropriétés à lancer des travaux. Ce dossier analyse et décrypte les outils pour répondre à la question : quel avenir offrir à ces logements dont les étiquettes énergétiques se situent entre F et G ?