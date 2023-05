L’avenir de la construction en France : lever le voile sur une nouvelle ère technologique dans la construction

Mais les entreprises du BTP devraient être encouragées par le fait que la construction est traditionnellement un secteur résilient. Le récent rapport de Procore intitulé "L’avenir de la construction en France” montre qu'en dépit des vents contraires macroéconomiques actuels, 40 % des professionnels français de la construction restent très confiants quant aux conditions du marché pour les 12 prochains mois.

Cet optimisme s'appuie sur un certain nombre de facteurs. Cependant, la clé de leur confiance est l'augmentation prévue du travail - 38 % des travailleurs français de la construction s'attendent à ce que le nombre de projets augmente de 20 %* - ainsi que leur croyance dans la capacité de la technologie à en tirer profit.

La technologie de la construction, moteur de la confiance

Lorsque l'on examine le lien entre la confiance et la technologie de la construction, il est important de noter qu'un quart des professionnels français de la construction ont déclaré que la volatilité de l'économie et de l'industrie les a incités à investir de manière significative dans la transformation numérique.

Cela n'est pas surprenant étant donné l'impact substantiel de la technologie sur la rationalisation des processus de construction. Bien sûr, toutes les plateformes n'ont pas été créées sur un pied d'égalité, les silos d'information persistant et les équipes restant désunies lorsqu'elles sont gérées par des systèmes disparates.

Cependant, si les entreprises optent pour des plateformes de gestion de la construction, elles sont en mesure d'héberger toutes les données relatives aux parties prenantes et aux projets en un seul endroit, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables à partir d'une vue d'ensemble des performances du projet. C'est pourquoi, selon le récent rapport de Procore, 38% des entreprises prévoient de les introduire dans leurs activités au cours des 12 prochains mois.

Répondre aux problèmes d'aujourd'hui par la productivité

Un nouveau rapport du Conseil d'analyse économique (CAE) a récemment mis en évidence la baisse constante de la productivité en France au cours des 20 dernières années. Il s'agit d'un problème commun au secteur de la construction et si l'on examine les principaux facteurs de productivité, 38 % des décideurs placent en tête la "mise en œuvre de bonnes pratiques et de protocoles en phase d’avant-projet". En effet, l'optimisation de cette étape permet d'améliorer les résultats commerciaux et financiers grâce à une planification initiale rigoureuse.

Les plateformes de gestion de la construction sont à nouveau essentielles à cet égard, car elles favorisent la collaboration et la communication et peuvent créer l'environnement idéal pour la planification future. En utilisant des données historiques pour fournir une vue d'ensemble des projets précédents, les plateformes de gestion de la construction donnent aux entreprises un point de référence à partir duquel de nouveaux projets peuvent être élaborés. Cela permet de protéger les bénéfices et la productivité, mais aussi de limiter les erreurs qui entraînent des reprises. Ce n'est pas une mince affaire si l'on considère que les professionnels français estiment que la reprise et la rectification des problèmes représentent 21 % d'un projet type.

Les plateformes de gestion de la construction sont essentielles pour relever un certain nombre de défis dans le paysage de la construction d'aujourd'hui. Mais si elles protègent les profits et la productivité dans le présent, elles offrent des avantages tout aussi intéressants pour l'avenir.

Innover pour l'avenir

On ne peut penser à l'avenir sans tenir compte du changement climatique. Les professionnels de la construction le reconnaissent, puisque 80 % d'entre eux affirment que la décarbonation sera un défi important au cours des trois prochaines années. Si 24 % des entreprises françaises de construction gèrent et suivent activement leurs émissions de carbone, 34 % prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois.

Outre les avantages susmentionnés pour l’avant-projet et les déchets, les plateformes de gestion de la construction sont également bénéfiques pour le développement durable. En effet, lorsqu'il s'agit d'investir dans la capture, l'intégration et la standardisation des données de l'ensemble de l'entreprise, 23 % des professionnels français de la construction déclarent que cela les aiderait à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. La cohérence est essentielle pour relever tous les défis, en particulier lorsqu'il s'agit de réduire les déchets.

Les avantages constants de la technologie

Qu'elles soient payantes aujourd'hui ou dans le futur, les plateformes technologiques présentent un certain nombre d'avantages pour le secteur de la construction en France et dans le monde. Et le rapport “L’avenir de la construction en France” est la continuation de la mission de Procore qui consiste à remettre en question les croyances tenaces sur ce que les décideurs pensent de la technologie dans son ensemble.

Ce sont les données qui changent réellement l'opinion. Les plateformes de gestion de la construction offrent une visibilité des performances en un seul endroit, aidant les entreprises à prendre les décisions basées sur les données nécessaires à l'amélioration continue, à la rationalisation des processus et à l'augmentation de la productivité. Cela a un impact sur la rentabilité, car les équipes commencent à faire plus en moins de temps, avec moins de retouches et de gaspillage de matériaux.

Il est vrai que la construction est un secteur complexe. Mais aujourd'hui, la technologie et l'essor des pratiques en matière de données de qualité sont de plus en plus à l'origine de sa résilience. Le temps où les entreprises de construction étaient réactives est révolu. Elles doivent désormais prendre les devants. Car si elles le font, elles pourront non seulement relever les défis qui se dressent sur leur chemin, mais aussi se forger un avantage concurrentiel qui leur servira pour les années à venir.

*Découvrez le rapport Censuswide et Procore “L’avenir de la construction en France 2023”

Contenu proposé par Procore