L'autoroute sur la voie du partage

Travaux routiers - Les opérations menées sur l'A480 qui contourne Grenoble sortent de la logique du tout-voiture pour intégrer des modes de transports doux.

Construite à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de 1968, l'autoroute A480, qui contourne Grenoble (Isère) par l'ouest, connaît une reconfiguration de grande ampleur : le long d'un tronçon de 7 km - sur un total de 12,5 km -, les voies de circulation sont élargies, et plusieurs ouvrages de franchissement sont en cours de requalification. En plus de rénover la voirie, Grenoble-Alpes Métropole entend transformer l'infrastructure afin d'éviter qu'elle soit considérée comme un obstacle par les piétons et les cyclistes.

Au niveau du secteur du Rondeau, il est prévu d’installer une passerelle pour permettre aux vélos de franchir l’autoroute. - © ATELIER RITZ ARCHITECTES + AGENCE JDM PAYSAGISTES Close Lightbox

« Il y a dix ans, nous aurions raisonné suivant la seule logique autoroutière. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus organiser les choses de manière déconnectée du reste de la ville. Il nous faut réfléchir en termes de projet urbain, c'est pourquoi le franchissement comporte des aménagements destinés aux modes de transports doux, détaille Sylvain Laval, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole - partenaire de la maîtrise d'ouvrage -en charge de l'espace public, de la voirie, des infrastructures cyclables et des mobilités douces. Nous avons aussi développé la végétalisation pour favoriser l'intégration paysagère. De nombreux dispositifs ont été mis en place afin de lutter contre les nuisances sonores et la pollution. »

Long de 7 km, le chantier de l’A480 comprend plusieurs aménagements destinés aux cyclistes et aux piétons. - © APRR Close Lightbox

