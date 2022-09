L’AUC, lauréate du projet d’extension des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Projets Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Grand prix de l'urbanisme Supprimer Valider Valider

Grand prix 2021 de l'urbanisme, l’agence AUC (François Decoster, Djamel Klouche, Caroline Poulin et Alessandro Gess) réalisera l’extension du bâtiment des Archives nationales conçu par Massimiliano Fuksas.

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture a tranché. Sur la proposition du jury de concours réuni en juin dernier, c'est le projet proposé par l’AUC qui viendra étendre l’actuel bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), imaginé par Massimiliano Fuksas, ouvert en 2013.

Le bâtiment historique, qui offre une capacité de conservation de plus de 350 km linéaires d’archives, arrivera à saturation en 2027. L’extension du bâtiment, prévue dès l’opération initiale, a dû être anticipée en raison du transfert à Pierrefitte de plus de 70 kilomètres d’archives provenant du site de Fontainebleau des Archives nationales, qui fermera à la fin de l’année 2022.

Avec une capacité de 100 km linéaires, le nouveau bâtiment permettra d’accueillir les nouvelles archives au moins jusqu’en 2050, et d’améliorer les fonctionnalités du site en proposant de nouveaux espaces de traitement, de restauration et de reproduction des documents. Parmi les 100 équipes candidates, quatre avaient été sélectionnées : AUC, D3 Architectes, Max Dudler et Zigzag.

Au-delà du signal à l’échelle urbaine que propose le projet lauréat, le jury ont été sensibles à la dimension environnementale intégrée aux procédés constructifs et au souci de libérer l’emprise au sol pour préserver les espaces verts. Par ailleurs, cette extension permettra l’accès à une terrasse aménagée à 38 mètres de hauteur, offrant au public un point de vue inédit sur le paysage environnant ainsi que des espaces permettant de découvrir les métiers des archives.

