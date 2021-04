L’attributaire du marché public pour la construction du téléphérique Câble-A Téléval est enfin désigné

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Téléphérique Supprimer Valider Valider

Le groupement mené par Doppelmayr France SAS a été choisi pour réaliser le nouveau téléphérique du Val-de-Marne.

Le département du Val-de-Marne se dotera, à l’horizon 2023-2024, d’un nouveau téléphérique, baptisé Câble A-Téléval, qui reliera le terminus de la ligne 8 à Créteil Pointe du Lac et Villeneuve-Saint-Georges. Ile-de-France Mobilités vient d’attribuer le marché public pour la construction de cet équipement urbain à un groupement mené par Doppelmayr France SAS (Modane). Le coût total de ce projet est estimé à environ 125 M€, dont 61,25 M€ financé par la région Ile-de-France et 37,5 M€ par le Département. L’État apporte, quant à lui, une contribution à hauteur de 26,25 M€.

La construction de ce téléphérique a pour but de désenclaver un secteur urbain et répondre au développement exceptionnel des communes de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), qui souffrent d’une saturation routière et d’importantes nuisances environnementales. L’équipement desservira 5 stations (Bois Matar, Émile Combes, Émile Zola, Temps durables et Pointe du lac), qu’il fera en 17 minutes, et ce, avec une vitesse commerciale de 20 km/h. « Un atout économique pour le secteur », souligne le Département du Val-de-Marne.