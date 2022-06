L’assurance habitation en ligne : ce qu’il faut savoir pour une souscription réussie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Réglementation Supprimer Valider Valider

Depuis quelques années, les assurances en ligne ont pris le pas sur les assurances traditionnelles. Elles sont facilement accessibles, sécurisées et plus économiques à garanties équivalentes. Focus sur l’assurance habitation en ligne.

L’assurance habitation en ligne est une formule de souscription d’assurance qui permet de ne pas passer par un agent d’assurances classique, et ce, en utilisant tout simplement Internet. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent. En moyenne, une assurance habitation en ligne est de 20 % à 25 % moins chère qu'un contrat souscrit auprès d'un assureur traditionnel.

Le processus de souscription sur Internet est simple et rapide. Il suffit de remplir un questionnaire en ligne qui mène à la souscription d’une assurance pour votre logement. Vos documents d'assurance (contrat et conditions générales/particulières) sont ainsi complètement dématérialisés et disponibles dans votre espace client.

Quelles formules d’assurance habitation choisir ?

Une compagnie d’assurance en ligne peut vous proposer différentes formules, mais vous retrouvez les mêmes garanties qu’un contrat « classique » : responsabilité civile, dégâts des eaux incendies que vous soyez propriétaires ou locataires, que votre bien soit votre résidence principale ou secondaire.

Par exemple, lorsque le client souscrit une assurance habitation tous risques, il a droit aux garanties suivantes :

- la protection des biens : mobilier, équipements de la cuisine, équipements électriques, appareils électroménagers et informatiques, vêtements, etc. ;

- les dégâts des eaux et leur réparation ;

- le bris de glace ;

- la perte ou le vol des clefs et leur remplacement ;

- le cambriolage et le vandalisme ;

- l’incendie-explosion et la tempête.

Les conditions générales de l’assurance habitation

Souscrire une assurance habitation en ligne est une démarche souvent plus simple que vous ne l’imaginez. Pour ce faire, il est important de choisir la bonne formule, à savoir celle qui correspond à votre besoin et aux spécificités de votre logement. Toutefois, avant de signer, veillez à bien lire les conditions générales du contrat d'assurance. En effet, ces dernières sont essentielles dans le choix de votre assurance habitation. Elles vous permettent de souscrire en toute connaissance de cause à une assurance habitation adaptée à votre situation.

