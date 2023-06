L’assurance construction a enfin son DU

Codirigé par le professeur Charles Gijsbers et par Pascal Dessuet, directeur délégué construction immobilier d’AON et professeur à l’ICH, le DU Responsabilité des constructeurs et assurance construction est ouvert aux candidatures jusqu’au 15 juillet, pour une rentrée en octobre. Il s’adresse à des professionnels ayant déjà une première expérience d’au moins trois ans chez un assureur ou un courtier, ou aux avocats et experts dans le domaine de la construction. Cette formation vient combler un manque, selon ses codirecteurs : « A ce jour, dans les diplômes universitaires classiques, le sujet n’est pratiquement pas traité en tant que tel dans sa globalité, mais uniquement de manière extrêmement parcellaire dans les masters traitant de l’immobilier, de la construction ou même de l’assurance. » Leur ambition est ainsi de « donner aux participants une armature juridique autour de la pratique qui est déjà la leur ».

Sept modules

Essentiellement organisée en cours du soir, d’octobre à juin, la formation se découpe en sept modules représentant un volume total de 100 heures. Au menu : la responsabilité des constructeurs, celle des promoteurs, le périmètre de l’assurance construction obligatoire, les polices d’assurance construction des constructeurs, celles des maîtres d’ouvrage et des promoteurs, la gestion des contentieux en assurance construction et enfin, les garanties financières proposées aux promoteurs et aux constructeurs par les assureurs eux-mêmes. Les intervenants sont tous des juristes, qu’ils soient universitaires ou praticiens.