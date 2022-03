L’association AMO, solidaire avec l’Ukraine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Architecture et Maîtres d'ouvrage (AMO) lance un appel à la solidarité envers les acteurs de la ville en Ukraine...

«Aidons nos confrères et consœurs ukrainiens! Accueillons-les dans nos structures!», tel est l’appel lancé aujourd’hui par Martin Duplantier, président de l’association «Architecture et Maîtres d'ouvrage» (AMO).

«La guerre frappe à nos portes. La brutalité de l’agression russe ne peut nous laisser insensible et nous nous tenons naturellement aux côtés de l’Ukraine et de sa résistance héroïque. […] Il y a quelques mois, le Prix AMO a d’ailleurs fait l'objet, pour la première fois, d’une exposition à l’étranger. En Ukraine justement. Dans la belle ville de Lviv, son festival d’architecture nous a accueilli afin d’évoquer les questions du patrimoine et de l’architecture contemporaine.

Nous vous proposons aujourd’hui d’accueillir dans vos structures architectes, artistes, maîtres d’ouvrage, ingénieurs, étudiants, acteurs de la ville, communicants, photographes, administratifs...

Nous devons coordonner ces actions, avec des associations complémentaires pour le voyage et le logement d’urgence dans un premier temps. Mais il est important que ces personnes puissent reconstruire une vie, avant de reconstruire leur pays.»

AMO vous propose de prendre part à ce mouvement de solidarité en lui faisant parvenir coordonnées, type de poste potentiel proposé, etc. AMO tentera, dans un second temps, de faire le lien avec les profils reçus côté ukrainien.

Contact : jointheteam@martinduplantier.com