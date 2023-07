L'Assemblée adopte le projet de loi industrie verte

Pour accélérer la réindustrialisation, il faudra encore patienter... En effet, même si les députés ont adopté en première lecture dans la nuit du 21 au 22 juillet, le projet de loi "industrie verte" (217 voix pour, 75 contre 18 abstentions), ils ne l'ont pas voté dans les mêmes termes que le Sénat. Dès lors, une commission mixte paritaire sera convoquée en octobre...

En attendant, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est félicité d'"amorcer la relocalisation" et la "décarbonation" de l'industrie, après "trois décennies de renoncement" selon lui.

Vendredi 21 juillet, des centaines d'amendements ont été examinés au pas de charge au Palais Bourbon, évitant aux députés d'avoir à siéger durant le week-end sur ce projet de loi de verdissement de l'industrie.

Réduire les délais, stimuler la commande publique vertueuse

Rappelons que le projet de loi, qui a pour objectif d'encourager des projets industriels du "big five" - éolien, photovoltaïque, pompes à chaleur, batteries, hydrogène décarboné - fixe l'objectif de diviser par deux le délai moyen pour obtenir une autorisation d'ouverture d'usine, aujourd'hui estimé à 17 mois. Pour quelques projets "d'intérêt national majeur", désignés par décret, une procédure d'exception est prévue, donnant la main à l'Etat.

L'exécutif met l'accent sur la mobilisation de l'épargne privée, plutôt que sur l'argent public. Avec un nouveau produit, le "plan épargne avenir climat", dont l'exécutif attend un milliard d'euros de collecte pour l'industrie verte. Il devait être ouvert aux moins de 18 ans, âge relevé à 21 ans vendredi soir en séance.

Un label nommé EEE (Excellence Environnementale Européenne) sera par ailleurs créé pour donner à des entreprises vertueuses un accès privilégié à la commande publique, une "révolution copernicienne" selon le ministre de l'Industrie Roland Lescure.

Stratégie obligatoire

Depuis le début lundi des échanges, les députés n'avaient que peu fait évoluer les mesures. Dans la dernière ligne droite, ils ont adopté contre l'avis du gouvernement des amendements des écologistes et de certains macronistes pour généraliser les "say on climate", pour permettre de consulter les actionnaires sur la stratégie climat d'une entreprise.

L'Etat devra lui définir une "stratégie nationale" sur l'industrie verte pour 2023‑2030, avaient voté les députés à l'unanimité plus tôt, confirmant un ajout du Sénat.