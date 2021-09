L’Ascenseur confection lance sa propre gamme de vêtements pour le travail

La petite entreprise du nord, spécialisée dans la confection de vêtements de travail lance sa propre gamme : la collection 1920. Située à Merville (59) et rachetée en 2018 par Protecthoms (Groupe Grand Comptoir depuis juin 2021), l’Ascenseur Confection incarne une volonté de développer des EPI à la fois modernes et responsables socialement et écologiquement.