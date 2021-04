L’artisanat du bâtiment enregistre un rebond d’activité de +9,5 %

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer Conjoncture Supprimer Artisans Supprimer Capeb Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Malgré cette conjoncture encourageante ce trimestre, la Capeb reste prudente pour les mois à venir concernant notamment l’activité en construction neuve.

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) vient de publier les chiffres de l’activité du 1er trimestre 2021 pour les entreprises artisanales du bâtiment. Et ils sont très bons. L’artisanat du bâtiment a enregistré un rebond d’activité de +9,5 %, « une hausse remarquable » selon l’organisation patronale, « mais pas étonnante au regard du 1er trimestre de l’année passée qui avait été marqué par une chute de la croissance sans précédent de -12 % ». Une demande qui a bondi, en particulier, en Bretagne et en PACA (+11,5 % chacune). « Les Hauts de France (+7,5 %), l’Île-de-France (+8 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de Loire (+8,5 %) enregistrent des croissances plus modérées. »

Baisse importante du nombre de logements autorisés à la construction

Dans le détail, la Capeb a constaté « une forte croissance » dans le neuf. « Avec +10 % de croissance (contre -14 % au même trimestre de l’année précédente), la construction neuve progresse logiquement au regard de l’arrêt presque total de l’activité l’année passée à la même époque. Une conjoncture positive qui ne devrait toutefois pas occulter une baisse importante du nombre de logements autorisés à la construction (377 000) et de mises en chantiers qui concernent seulement 351 900 logements fin février, soit une baisse de -17,4 % et -9,5 % sur les 12 derniers mois par rapport à la même période de l’année dernière ».

Dans l’ancien, l’activité n’a pas faibli. « L’activité en entretien-rénovation enregistre une croissance de +9 % en comparaison avec le 1er trimestre 2020 et profite du dynamisme des travaux de performance énergétique des logements qui progressent de +11,5 % au 1er trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année précédente. »

Capebn chiffre artisanat du bâtiment, 1er trimestre 2021 Close Lightbox

A noter que le volume d’activité a progressé pour l’ensemble des corps de métiers. « L’électricité, la menuiserie-serrurerie et l’aménagement-décoration-plâtrerie se montrent les plus dynamiques avec des hausses comprises entre +10,5 % et +12 % au 1er trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année précédente. La maçonnerie et la couverture-plomberie-chauffage enregistrent une croissance plus modérée, respectivement à +9 % et +7 % ».

Prudence pour le président de la Capeb

Pour Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, « si les indicateurs d’activité de ce début d’année sont plutôt encourageants et optimistes pour nos entreprises artisanales du bâtiment en termes de croissance, d’intention d’embauches et trésorerie, la prudence reste tout de même de mise en raison de la crise sanitaire, mais aussi du risque d’aggravation des difficultés d’approvisionnement en matériels et matériaux pour les semaines et les mois à venir. Une situation difficile pour nos entreprises qui ont connu une importante perte de rentabilité depuis plus d’un an et est surtout lourde de conséquence pour les travaux liés à MaPrimeRénov’. Cette période montre une fois de plus le rôle clé des professionnels du bâtiment dans les travaux de rénovation énergétique, dans le contexte de consultation de la loi climat ».