«L’art a la capacité de transformer la ville», Gaël Charbau

Le critique d’art et commissaire d’exposition indépendant est le nouveau directeur artistique de la manifestation Un Eté au Havre lancée en 2017, mais aussi celui du village des Athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le 3 février 2023, il organisait dans la ville portuaire normande, « Métamorphoses », une journée de réflexion sur le rôle de l’art dans la ville, et plus particulièrement dans l’espace public.