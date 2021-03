L’arrêt des chantiers en 2020 a pénalisé le transport fluvial

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Transport fluvial Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le transport fluvial des matériaux de construction a baissé de -11,8% en volumes.

Voies navigables de France (VNF) vient de publier ses chiffres pour l’exercice 2020. Et ils sont en baisse. Au total, 50,4 millions de tonnes ont été transportées contre 56,3 millions en 2019, année qui avait été marquée par une forte croissance du transport fluvial. Soit un recul de -10,6 % sur un an. La raison : le transport de matériaux de construction.

Sur le même sujet La construction premier utilisateur du transport fluvial

En deçà de 2018 pour les matériaux

En effet, depuis plusieurs années, le principal utilisateur du mode fluvial est la filière des matériaux de construction. Et sur l’année 2020, elle a connu une baisse de trafic de -10,8 % en tonnes-kilométriques (2,3 milliards de t-km) et de -11,8 % en volume (22,5 millions de tonnes transportées) et retrouve un niveau légèrement plus ba, qu'en 2018. D’après VNF, "la reprise constatée au deuxième semestre (+6,5% en t-km) ne permet pas de compenser l’effet négatif du premier confinement et de l’arrêt total des chantiers (-46,5% en t-km sur cette période)".

Sur le même sujet La construction premier utilisateur du transport fluvial