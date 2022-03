«L’architecture comme solution», le plaidoyer de l’Ordre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le Conseil national de l’Ordre des architectes a rendu public un «plaidoyer» en faveur de la création architecturale, afin de replacer l’intérêt public au cœur de la fabrication de la ville...

En cinq axes et 16 mesures, le Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa), a développé un «plaidoyer» - et non un [...]