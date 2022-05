L’architecte Renée Gailhoustet distinguée par la Royal Academy of Arts

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Prix d'architecture Supprimer France Supprimer Londres Supprimer Valider Valider

L’institution britannique fondée par le roi George III en 1768 décerne à Renée Gailhoustet, née en 1929, son Prix d’architecture 2022 pour l'ensemble de sa carrière…

Le Prix d’architecture 2022 de la Royal Academy of Arts récompense, Renée Gailhoustet, une architecte dont la longue carrière (plus de quarante ans) a commencé en 1961. L’institution souligne sa «contribution extraordinaire au logement social en France et son approche inspirante de la planification urbaine.» Le jury a souligné également son impressionnant corpus d’œuvres qui «reflète constamment son intérêt pour l’architecture en tant que pratique sociale et culturelle».

Sa consœur britannique d’origine iranienne Farshid Moussavi, présidente du jury 2022, a souligné : «Les réalisations de Renée Gailhoustet vont bien au-delà de ce qui est produit partout aujourd’hui en tant que logement social ou abordable. Son travail fait preuve d’un fort engagement social qui rassemble la générosité, la beauté, l’écologie et l’inclusion.»

Née à Oran (Algérie) en 1929, Renée Gailhoustet s’inscrit à l’école nationale des Beaux-Arts de Paris et obtient son diplôme en 1961. Elle a fondé sa propre agence en 1964 et a produit une série de projets de logements sociaux visionnaires, comme La Maladrerie (à Aubervilliers) et Le Liégat (à Ivry-sur-Seine). Elle y a conçu le plan directeur du centre-ville et a invité Jean Renaudie (1925-1981) à développer la première expression construite de ses immeubles de logements «Étoiles».

Le prix sera remis lors d’une cérémonie organisée pendant la semaine des Prix d’architecture de la Royal Academy, du 12 au 16 septembre 2022, à Londres.