L’AQC lance un Mooc « rénovation énergétique performante »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer AQC Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Le nouveau Mooc (formation en ligne) « Rénovation performante - risques et bons réflexes » de l’Agence qualité construction (AQC) démarre ce 28 septembre. Un programme gratuit de cinq semaines qui vise à permettre aux professionnels du bâtiment de préconiser les bonnes solutions et maîtriser les bons gestes en la matière, mais aussi de gérer les risques propres aux interfaces avec les autres lots.



La plupart des Français attendent, des efforts financiers consentis dans le cadre d’une opération de rénovation énergétique, des gains en termes de confort et d’économies. C’est pourquoi l’Agence qualité construction (AQC) lance, avec l’assistance de l’Asder, le Mooc (formation en ligne) « Rénovation performante - risques et bons réflexes », qui démarre ce 28 septembre.



Son ambition : permettre aux professionnels du bâtiment d’adopter les gestes adéquats, de préconiser les bonnes solutions et de gérer les risques propres aux interfaces avec les autres lots… « Cette formation gratuite, qui bénéficie du soutien du programme Profeel (1), s’appuie sur les bonnes pratiques identifiées dans le cadre de notre dispositif REX bâtiments performants », développe Martin Guer, chef de projet à l'AQC.



Deux parcours au choix : « Enveloppe » ou « Systèmes/équipements »

Ce Mooc de cinq semaines s’adresse aux artisans, entrepreneurs et salariés d’entreprises, mais aussi aux architectes et aux ingénieurs ainsi qu’aux maîtres d’ouvrage. Il propose deux parcours au choix : « Enveloppe » (planchers, toitures, murs…) ou « Systèmes/équipements » (ventilation, chauffage, photovoltaïque…), mais libre aux participants de suivre l’ensemble du contenu.

Le programme démarre par une semaine de tronc commun qui permet de poser les bases communes d’une rénovation performante, avec déplacements virtuels et immersion dans des situations concrètes, comme au sein d’un bâtiment « BBC », et se clôt par une semaine sur la coordination entre les différents corps de métier.



« Adaptée au rythme de vie des professionnels du secteur, cette formation, disponible sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable, est accessible partout et 24h/24, reprend Martin Guer. Elle nécessite une heure à une heure et demie de travail hebdomadaire. »

Les professionnels ont jusqu’au 22 novembre pour s’inscrire, et pourront accéder aux cours jusqu’à la fin de l’année. À la clé, une attestation de réussite pour les participants qui auront passé avec succès au moins 70 % des évaluations.

(1) Programme de la filière pour l’innovation en faveur des économies d’énergie piloté par 16 organisations professionnelles du bâtiment, et qui réunit des porteurs de projets (l’AQC et le CSTB) ainsi que des financeurs.