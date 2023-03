L’apprentissage dans le BTP a le vent en poupe

L’apprentissage dans le BTP se porte bien. Avec 102 900 jeunes en formation à un métier du secteur au titre de 2022-2023, les effectifs sont en hausse de 4,7 % par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’indique une enquête réalisée par le CCCA-BTP, « à l’heure où le besoin de renouvellement de main-d’œuvre formée et qualifiée est plus que jamais crucial pour accompagner les mutations structurelles du BTP, notamment en termes de transition énergétique, environnementale, technologique et numérique ». 199 organismes de formation aux métiers de la construction y ont répondu, concentrant 76 % de l’effectif d’apprentis concernés, inscrits au 31 décembre 2022.

+ 5,7 % en un an

En un an, la croissance des effectifs atteint même 5,7 % en niveau 3 (préparation à un CAP pour l’essentiel -90 % au titre de 2022-2023-, mais aussi préparation à un titre professionnel ou privé). S’il reste majoritaire (57 %) dans l’effectif d’apprentis du BTP, ce niveau accuse toutefois une tendance à la baisse. A l’inverse, les formations du supérieur (diplôme d’ingénieur, licences, bachelor…) ont progressé au point de concerner près d’un apprenti sur cinq en 2022-2023, dont près de la moitié prépare un BTS. Les effectifs en niveau 4 (brevet professionnel, bac professionnel…), eux, demeurent stable.

Par ailleurs, comme le rappelle le comité, la répartition par niveau des apprentis varie d’un champ professionnel du secteur à un autre. Ainsi, le niveau 3 regroupe moins de la moitié des apprentis formés aux métiers de l’électricité et des TP, mais près de huit jeunes sur dix initiés aux métiers de la finition de la couverture.

Quant au niveau 4, « il est proportionnellement important chez les apprentis électriciens ». Concernant le supérieur, exception faite des spécialités des études et de l’encadrement, sa part varie de 2 % des apprentis formés dans le secteur de la finition à 13 % des apprentis formés aux métiers d’électricien et 24 % aux métiers des travaux publics.

Alors que le nombre d’élèves a plus que doublé par rapport à 2016-2017, le CCCA-BTP s’attend à un maintien de cette tendance à la hausse des effectifs, « notamment du fait du maintien des aides financières liées au recrutement d’apprentis ».