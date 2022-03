L’appel à candidature pour le BIM d’Or 2022 est ouvert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée BIM Supprimer France Supprimer BIM d’Or Supprimer Concours Supprimer Architectes Supprimer Ingénieur Supprimer Valider Valider

La course au trophée est officiellement lancée. Les candidats ont jusqu’au 3 juin prochain pour déposer leurs dossiers.

Après une huitième édition des BIM d’Or haute en couleur, avec le projet de rénovation du terminal 2B de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle désigné BIM d’Or de l’année 2021, la neuvième édition est lancée.

Les Cahiers techniques du bâtiment et Le Moniteur, récompensent les meilleurs projets réalisés en Building Information Modeling durant l’année.

Participer à ce concours représente une occasion unique pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et industriels de faire valoir leur compétence en matière d’utilisation de la maquette numérique.

Neuf équipes réparties par catégories seront récompensées pour des projets réalisés en France ou à l’international. Cinq d’entre elles classent les projets de bâtiments en fonction de leur taille et selon qu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une rénovation. La sixième catégorie répertorie les projets d’infrastructure. La septième est dédiée à l'aspect exploitation/maintenance en BIM. Une huitième catégorie s’intéresse aux démarches pionnières et originales développées ces trois dernières années, tandis que la neuvième catégorie classifie les projets CIM, LIM et RIM (city, landscape et ressource information modeling).

Consécration ultime, le BIM d’Or de l’année est décerné parmi l'ensemble de ces catégories.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 juin 2022 sur le site Le Moniteur events.

Les prix seront remis lors de la cérémonie qui se tiendra le mardi 20 septembre 2022 à Paris.