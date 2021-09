L’Anru et la FFB s’engagent pour l’emploi dans les « quartiers »

La FFB et l’Anru ont signé, le 29 septembre, une charte d’engagement pour l’emploi et l’insertion dans les quartiers prioritaires de la ville. Objectif : sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les entreprises locales à la possibilité de compter des « jeunes talents bâtisseurs » issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le cadre des objectifs d’insertion du Programme national de renouvellement urbain.