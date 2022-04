L’Analyse de la valeur au cœur d’une nouvelle performance économique responsable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée SNCF Supprimer Management Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Valider Valider

Au moment où notre modèle économique français (et européen) est confronté à des transformations et des contraintes majeures, voir vitales, liées en particulier à sa nécessaire décarbonation, ainsi qu’à de nouvelles menaces géopolitiques remettant en cause son indépendance notamment en termes énergétique et alimentaire, l’Analyse de la Valeur s’impose comme une méthode à la fois innovante et structurante...

Innovante car visant la satisfaction du besoin de l’utilisateur final, du consommateur, par une démarche nouvelle de conception, fonctionnelle et pluridisciplinaire.

L’analyse de la valeur prend en compte, en effet, l’ensemble des paramètres endogènes et exogènes à la construction d’une solution business.

Sur les aspects endogènes, la démarche intègre la complexité technique, le cycle de vie, l’appréciation et la maîtrise de l’ensemble des coûts induits, l’évaluation de chaque niveau de décision ou encore la mobilisation des compétences nécessaires.

Sur les aspects exogènes, elle répond à des exigences sur la qualité de service et sur l’impact environnemental, émanant de multiples parties prenantes (la maîtrise d’ouvrage, les représentants de l’État et des collectivités locales et territoriales).

Cette approche méthodique apporte pragmatisme et efficacité.

A partir d’une définition des besoins et des usages du client, l’analyse de la valeur répond à la performance, anticipe et fait au plus vite, diminue les risques et fait bon du premier coup. Mieux encore, elle donne du sens en s’inscrivant dans un contexte global ultra concurrentiel, où il faut définir les besoins au plus juste, faire mieux avec toujours moins de ressources, respecter des délais de plus en plus courts et maîtriser ses risques au maximum.

L’analyse de la valeur est aussi structurante. Structurante car permettant de répondre académiquement à la nécessaire mesure préalable à toute décision économique sur son impact environnemental.

Cette méthode organisée et créative est fondée sur la mobilisation des compétences (acheteur, fournisseur, activités, service marketing, communication, etc.) appelées à travailler sur le produit ou service à créer, dans le cadre de réunions collaboratives multi parties prenantes.

L’objectif est de faire coopérer deux exigences à priori contradictoires : la croissance du Chiffre d’Affaires et la nécessité de préserver l'environnement.

Elle intègre dès lors les considérations environnementales dès la conception des produits ou services via le cycle de vie afin que la fin de vie génère d’autres matières premières ré injectables dans le produit ou le service nouveau.

De cette méthode découlent notamment des projets d’amélioration de services aux clients, de rationalisation d’aménagements d’espaces dans les gares, de création d’outils de maintenance de technicentres devant s’adapter à l’arrivée de nouveaux matériels roulants.

On ne change pas pour changer

Plus globalement, l’analyse de la valeur est une création de valeur. On ne change pas pour changer. L’objectif de tout projet est de créer de la valeur pour l’entreprise, l’organisation, le groupe humain qui le porte. La création de valeur est multidimensionnelle : des gains économiques chiffrables à court et à moyen terme (chiffre d’affaires, marge, retour sur investissements…). Elle cible aussi la pérennisation de l’activité, l’amélioration du service, de l’ergonomie, de la sécurité des personnes. Elle vise la valorisation de l’image de l’entreprise, l’accélération de sa notoriété ou encore et surtout, la contribution à la nécessaire décarbonation du business modèle.



La démarche a ainsi été déployée pour des projets très éclectiques dont des projets techniques (un produit à concevoir, des projets d'infrastructures), des systèmes organisationnels et des services.

Plus précisément, l’analyse de la valeur a accompagné des projets d'amélioration et d'adaptation de technicentres de maintenance pour du matériel ferroviaire, d’adaptation et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en gares, de localisation de bases travaux dans le cadre de projets de régénération de lignes, d’aménagements de services à l'intérieur de gares, et des offres de services dans le cadre de recontractualisation d'un marché de transport de personnel léger.

Co-construction





Les attendus ont été multiples. L’analyse de la valeur a permis de bénéficier de supports de justification du scénario engagé et de conforter le dossier d'aide à la décision. Le résultat est issu d’un travail collaboratif multi parties prenantes qui partagent leurs enjeux, caractérisent leurs besoins (performances allouées) et co-construisent des solutions alternatives pour étayer et proposer un nouveau scenario à la décision.

Elle a aussi permis d’établir des critères de jugement de pertinence des différentes réponses programmatiques présentées par les Maitres d’œuvre.

A des attendus multiples, la philosophie de l’analyse de la valeur reste unique ! Il convient de savoir définir les besoins au plus juste tout en intégrant une augmentation des performances avec moins ou a minima les ressources allouées.