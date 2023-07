L’aménagement au cœur de la «méthode Vergriete»

Comment transformer un territoire en déclin démographique et à l’image dégradée par des immenses usines au panache gris en destination touristique et économique incontournable ? Pour Patrice Vergriete, polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, né en 1968 dans un quartier populaire de Dunkerque, où ses parents occupent toujours un logement social, l’aménagement joue un rôle central.

Transport en commun

Pour changer l’image de sa ville, modifier les comportements, voire dégager du foncier pour créer des logements, l’expert en urbanisme, qui a notamment dirigé l’agence d’urbanisme dunkerquoise, a d’abord mis le paquet sur ... les transports en communs. « Nous avons réalisé 560 millions d'euros de travaux d'aménagement, notamment pour notre projet de bus gratuit, qui a changé le visage de l'agglomération. Nous y sommes allés fort, avec des travaux concentrés sur moins de deux ans ! » soulignait-il en 2021 dans Le Moniteur.

Première mondiale

Cette amélioration conséquente de l’offre de transport en commun couplée avec sa gratuité, une première mondiale pour une agglomération de cette importance (200 000 habitants), à l’époque, fait mouche. « La fréquentation des bus a augmenté de 50 % en semaine et de 140 % le week-end ! Cette hausse a même des impacts sur notre foncier disponible. En centre-ville, 25 % de la surface est constituée de parkings. Aujourd'hui, avec cette nouvelle mobilité, un tiers des places sont libres », expliquait-il au Moniteur en 2018.

En parallèle, pour booster l’attractivité touristique mais aussi pour attirer les cadres, Patrice Vergriete a investi des millions sur l’aménagement du front de mer avec le gros chantier de rénovation de la digue de mer de Malo-les-Bains, le quartier balnéaire de la ville. « Un joyau dont le potentiel n’était pas exploité à sa mesure », rappelle-t-il souvent.

