L’amélioration du carrefour de Bonpas à Avignon en phase de concertation publique

Cette phase du projet permettra de trouver d’autres solutions d’aménagement. Elle durera jusqu’au 10 décembre.

À Avignon (Vaucluse), le carrefour de Bonpas fait actuellement l’objet d’un important projet de restructuration. La configuration de ce nœud routier n’est plus adaptée au trafic et ne permet pas le développement des offres de transport alternatives dans de bonnes conditions. Des études liées à ce programme de réaménagement ont été lancées au mois de juin dernier. Elles s’étaleront jusqu’au second semestre 2022. Parallèlement aux études, le projet d’aménagement a été soumis à la concertation publique jusqu’au 10 décembre. Celle-ci porte sur les choix d’aménagement du carrefour. Rappelons que le début des travaux devrait intervenir en 2024.

Les études portent sur l’aménagement de voirie permettant, entre autres, de limiter la congestion routière et les impacts sur le cadre de vie et l’environnement, de sécuriser les carrefours existants et la liaison cyclable, ou encore de faciliter les accès vers et depuis l’A7. Ainsi, le projet comprend dans sa globalité l’aménagement d’une liaison ente la RN 7 et la RD 900, ainsi que la création de nouvelles bretelles et de giratoires pour accéder à l’A7 et au pont de Bonpas. À cela s’ajoutera la suppression du giratoire et du carrefour à feux actuels.