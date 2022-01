L'Allemand Thinkproject acquiert Kairnial Group (ex-Resolving)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer Chantier connecté Supprimer BIM Supprimer France Supprimer Allemagne Supprimer Valider Valider

Avec cette acquistion, Thinkproject renforce son offre logicielle avec des produits fortement complémentaires et est ainsi en mesure de proposer l’environnement de données commun (EDC) le plus compétitif du marché ainsi que des modules de gestion documentaire (GED), de BIM en mobilité et de suivi de chantier.

Kairnial Group (Lyon, 125 collaborateurs), anciennement nommée Resolving, accompagne 500 clients (dont Bouygues, Vinci, Spie batignolles, Leon Grosse, Rabot Dutilleul, Icade, Nexity ou encore ADP) avec ses produits numériques comprenant notamment un viewer BIM 2D/3D, des outils de gestion de chantier ou encore sa solution digitale dédiée à la déconstruction.

A la recherche de produits pour enrichir sa suite de logiciels SaaS existants et afin d'accroître sa présence en France, l'Allemand Thinkproject a donc décidé d'acquérir Kairnial.

Les entreprises combinées ont pour objectif d’accentuer leur croissance sur de nouveaux territoires et de développer leur position de leader en devenant la plateforme AECO (Architecture, Ingénierie, Construction, Exploitation) la plus complète du secteur européen de la Construction Tech.

Cycle de vie

Ensemble, elles souhaitent répondre avec plus de précision aux besoins de leurs clients et accélérer la digitalisation de bout-en-bout sur le secteur de la construction en couvrant l’intégralité du cycle de vie, de la phase de conception, en passant par les études, la construction jusqu’à l’exploitation. Une approche "holistique" permettant à leur clients de planifier leurs projets avec plus de précision, de diminuer les retards de livraison ainsi que les déchets.

"Grâce à ce partenariat, nous sommes désormais en mesure de proposer les solutions Kairnial sur de nombreux marchés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, l’Europe du Nord, l’Australie – Nouvelle Zélande et le Moyen-Orient. Cette transaction nous permet de combiner nos moyens, nos ressources et nos compétences fortement complémentaires", s'est réjoui Franck Meudec, PDG de Kairnial Group.

Patrick Heider, PDG de Thinkproject, estime de son côté que son groupe sera désormais en capacité de "proposer l’environnement de données commun (EDC) le plus compétitif du marché ainsi que des modules de gestion documentaire (GED), de BIM en mobilité et de suivi de chantier."