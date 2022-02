L’Agence française anticorruption publie un premier guide sectoriel dédié au BTP

Elaboré en concertation avec la Fédération française du bâtiment et la Fédération nationale des travaux publics, ce document met en avant les points de vigilance et les risques auxquels le secteur de la construction peut être exposé. Il s’adresse en priorité aux entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.