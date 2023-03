L’Afnor récompense Legallais

Dans le cadre du second renouvellement de son label « Engagé RSE » et après un audit d’une semaine au cours du mois de janvier 2023, l’Afnor a décerné à Legallais le label « Engagé RSE », niveau Exemplaire avec 702 points sur 1000. En 2018, l’enseigne quofi du groupe Grand Comptoir avait obtenu le niveau « Confirmé » avec la note de 514/1000.

Ce label évalue la maturité de la démarche RSE sur la base de l’ISO 26000 et mesure le niveau d’implication de l’entreprise en matière de développement durable. L’audit porte sur six points clés de la RSE : vision et gouvernance, mise en œuvre de la RSE, ressources humaines, mode de production et ancrage territorial.

Pour rappel, Legallais compte 26 points de vente et deux showroom EPI. L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 388 M€ en 2022