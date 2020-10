L'adhérent Tout Faire Bonnepart Matériaux modernise son agence de Savigny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Dans les agences Supprimer Rhône Supprimer Valider Valider

Les expositions et le libre-service ont été tout particulièrement travaillés, dans l'esprit de ce que Tout Faire a développé ces dernières années.

L'agence Tout Faire Matériaux de Savigny, dans le Rhône, mise sur la nouveauté. 900 m² d'exposition sont dédiés à la menuiserie et au carrelage, ainsi qu'au concept de libre-service développé par l'enseigne et baptisé Co.Li.se.E. 200 m² sont consacrés aux aménagements extérieurs. Cette réalisation, tournée vers les pros comme vers les particuliers, a été portée par l'adhérent Bonnepart Matériaux, une société dirigée par Christophe Bonnepart et qui a réalisé en 2019 un CA de 6,15 M€ (source : societe.com).