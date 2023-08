L'activité en hausse dans le bâtiment selon les entrepreneurs interrogés par la Banque de France

Des difficultés d’approvisionnement qui continuent de diminuer, des hausses de prix qui ralentissent avec le retour à un rythme de progression des prix comparable à celui de la période pré‑Covid et des carnets de commandes qui se maintiennent malgré le net recul des ventes de maisons neuves individuelles : les chefs d'entreprises du bâtiment interrogés en juillet par la Banque de France jugent que l'activité du secteur a progressé le mois dernier, principalement dans le second oeuvre.

Ainsi, 9% des entreprises ont augmenté leurs prix en juillet (à comparer à 12% en juin, et 30% en juillet 2022), tandis que 3% des entreprises indiquent appliquer des baisses de prix, à comparer à moins de 1% en moyenne entre la mi‑2021 et fin 2022. Les difficultés d'approvisionnement se résorbent également : 12%, après 15% en juin. Et la proportion de chefs d’entreprise prévoyant de relever leurs prix en août est à nouveau orientées à la baisse : 4 %.

Et alors que depuis mi‑2022 les carnets de commandes du gros œuvre pâtissent du net recul des ventes de maisons neuves individuelles, ceux du second œuvre restent stables à un niveau qui demeure supérieur à leur moyenne de long terme.

Malgré cela, l'indicateur mensuel d’incertitude de la Banque de France, construit à partir d’une analyse textuelle des commentaires des entreprises interrogées, même s'il se replie légèrement, demeure à un niveau élevé.