Grâce à Colas, Bouygues tient la route au premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouygues résultats Supprimer Résultats semestriels Supprimer France Supprimer Bouygues Supprimer Entreprises Supprimer Equans Supprimer Bouygues Construction Supprimer Bouygues Energies & Services Supprimer Valider Valider

Le chiffre d'affaires des activités de construction et de services de Bouygues (Bouygues construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Energies & Services et Colas) s'est établi à 13,7 Mds €, en hausse de 7%, tiré par Colas (6,5 Md€, en hausse de 17%).

Bouygues peut dire « merci Colas ! » En effet, au premier semestre 2022, la filiale routière a gonflé le chiffre d'affaires et le carnet de commandes des activités de construction et services de la major (Bouygues construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Energies & Services et, donc, Colas).

Ainsi, le chiffre d'affaires se monte à 13,7 Mds € en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2021 : sur ces 13,7 Mds , Colas en a réalisé 6,5 (+17%) contre 6,4 Mds pour Bouygues Construction et 0;,8 pour Bouygues Immobilier.

Et son carnet de commandes de 12,9 Mds € représente près d'un tiers du carnet de Bouygues (35,1 Mds €, +6%), porté par l'international. Colas performe mieux que Bouygues Construction (20,5 Mds €, -5%) ou Bouygues Immobilier (1,7 Mds €, -12%, pénalisé par la faiblesse de l'immobilier d'entreprise).

« Le carnet de commandes de Colas a progressé de 25% sur un an, grâce à une bonne dynamique routière, en France et aux Etats-Unis, mais aussi ferroviaire, avec Colas Rail, et une commande importante pour le métro du Caire en Egypte remportée au premier trimestre et la prolongation pour 5 ans du contrat d’alliance avec Network Rail pour le renouvellement et la modernisation de l’infrastructure ferroviaire dans le sud de la Grande -Bretagne », a expliqué Olivier Roussat, directeur général de Bouygues.

Dans le même temps donc, le carnet de commandes de Bouygues construction se replie, à peine compensé par les activités d'énergie et services. « Ce recul est lié, à ce stade, à l’absence de grands projets de bâtiment et particulièrement de travaux publics », selon le DG.

Faible comme un ROC

Tout n'est pas rose cependant pour Colas dont le résultat opérationnel courant est négatif (-160 M€) impacté par l’absence d’activité en hiver en Amérique du Nord et la hausse du dollar. La rentabilité a également été pénalisée par la distorsion de prix due à l'inflation. « L’entreprise n’a pas pu répercuter les hausses brutales du prix du bitume et du gaz. Mais cela ne présage absolument pas du reste de l’année », a voulu rassurer Olivier Roussat.



Bouygues Construction a réussi de son côté un résultat opérationnel de 41 M€ et amélioré sa marge opérationnelle (2,9% vs 2,6% au premier semestre 2021) tirée par celle du pôle Energie & Service.

Globalement pour l'ensemble de l'année 2022, le groupe attend une « dans des conditions normales de températures et de pression, une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant ».